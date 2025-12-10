Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- Con la finalidad de garantizar justicia plena y proteger de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes frente a nuevas formas de agresión, la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa para reformar el artículo 105 del Código Penal de Michoacán, a fin de declarar como imprescriptibles dos delitos cometidos en entornos digitales contra menores de edad.

La propuesta contempla que la violencia digital a la intimidad sexual y la comunicación digital sexual con menores de edad puedan investigarse y sancionarse en cualquier momento, sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión.

La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Congreso del Estado, destacó que en estos casos “el daño no prescribe, y la justicia tampoco debe hacerlo”, al tratarse de conductas que pueden marcar la vida de una persona desde la infancia.

Xóchitl Ruíz González subrayó que las violencias digitales avanzan más rápido que la ley y que, por ello, el Estado debe actuar con firmeza para cerrar espacios de impunidad.

Recordó que imágenes, mensajes o manipulaciones digitales pueden permanecer circulando por años en redes sociales o plataformas, manteniendo vivo el daño hacia las víctimas.

La diputada resaltó que muchas niñas, niños y adolescentes tardan años en denunciar debido al miedo, la presión o la manipulación ejercida por sus agresores, por lo que la prescripción se convierte en una barrera que favorece la impunidad. Hacer imprescriptibles estos delitos, dijo, representa un paso necesario para que ninguna víctima quede sin acceso a la verdad y a la justicia.

La iniciativa se sustenta en la obligación constitucional de proteger con máxima prioridad los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a los artículos 1° y 4° de la Constitución, además de atender estándares internacionales que establecen que los delitos sexuales —incluidos los digitales— no deben beneficiarse de la prescripción.

Xóchitl Ruiz puntualizó la urgencia de fortalecer el marco legal, para que sea más sólido en pro de la protección de la niñez en Michoacán, consolidando al estado como referente en la defensa integral frente a violencias sexuales digitales.