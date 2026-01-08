Este miércoles 8 de enero, la ciudad de Morelia disfrutará de un día mayormente despejado, con un ambiente que irá de fresco por la mañana a templado durante la tarde.

Desde las 8:00 horas, la temperatura inicia alrededor de los 11 °C, aumentando gradualmente conforme avanza el día. Para el mediodía, el termómetro alcanzará entre 22 y 23 °C, registrando su punto más cálido entre las 13:00 y 15:00 horas, con cielo completamente despejado.

Por la tarde-noche, las condiciones cambiarán ligeramente: a partir de las 19:00 horas el cielo pasará a medio nublado, mientras que la temperatura comenzará a descender, ubicándose entre los 14 y 11 °C hacia la noche.

No se prevén lluvias, por lo que será un día ideal para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar chamarra ligera para las primeras horas del día y la noche.