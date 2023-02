Promueve Issste “Febrero, Mes de la Salud del hombre”

Ciudad de México, 3 de febrero de 2023.- El director general del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Pedro Zenteno Santaella, informó

que a través de la Dirección Médica se promueven diversas actividades en el marco de

“Febrero, Mes de la Salud del Hombre”, con el objetivo de promover que la población

masculina derechohabiente participe en el autocuidado de su salud y acuda de manera

preventiva a revisiones periódicas para la detección oportuna de las enfermedades que más

los afectan como: cáncer de próstata, virus de inmunodeficiencia humana (VIH),

enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, entre otras.



“Estamos condicionados socialmente por masculinidades y pese a que nuestro contexto se

ha visto modificado por la globalización y la interculturalidad de pensamiento, México sigue

siendo conservador en la práctica del autocuidado enfocado al hombre. Por ejemplo, los

hombres reprimen más sus dolores y malestares, ya que de expresarlos pueden ser

considerados una debilidad”, afirmó el titular de la Dirección Médica del instituto, Ramiro

López Elizalde.

Esto ocasiona que exista poca disposición a solicitar consulta médica, limitando u omitiendo

las prácticas del cuidado de la salud, lo que impacta directamente en enfermedades,

puntualizó.

Por ello, en el modelo de salud preventivo del Issste, la instrucción del director general, Pedro

Zenteno Santaella, es que “promovamos el empoderamiento masculino con el autocuidado

de la salud, bajo la premisa de que prevenir es mejor que curar; la detección oportuna amplía

las posibilidades de tratamiento, control y, en algunos casos, curación de enfermedades”.

Recordó que uno de cada siete hombres será diagnosticado con cáncer de próstata a lo

largo de su vida, generalmente en etapas avanzadas por falta de revisiones periódicas. De ahí

la importancia para el Issste de fomentar el chequeo anual mediante pruebas de tamizaje

que se recomienda a partir de los 40 años en hombres con antecedentes familiares de esta

enfermedad, y en el resto de los pacientes a partir de los 55 años.

Refirió que el Observatorio Mundial de Cáncer (Globocan) bit.ly/40giqzV sitúa al cáncer de

próstata (29.9 por ciento), cáncer colorrectal (8.9 por ciento), cáncer de estómago (5.2 por

ciento), cáncer de pulmón (5 por ciento) y al linfoma (4.6 por ciento) dentro de los principales

tipos de esta enfermedad que afectan a la población masculina mexicana.

De igual forma, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) bit.ly/3wI8UrB

muestran que, en la población masculina de 30 a 59 años que falleció a causa de un tumor

maligno, 12 por ciento fueron de colon, recto y ano; seguido por el del estómago (10 por

ciento), así como tráquea, bronquios y pulmón (8 por ciento).

En lo que respecta a los adultos mayores (a partir de 60 años), las dos primeras causas son el

tumor maligno de la próstata (22 por ciento); tráquea, bronquios y pulmón (11 por ciento).

¿Dónde solicitar revisión médica?

Los hombres derechohabientes del Issste pueden acudir a las Clínicas de Medicina Familiar

(CMF) de su entidad, o bien, agendar cita en la Clínica de Detección y Diagnóstico

Automatizados (Clidda), a través de su representación sindical o del área de Recursos

Humanos de sus dependencias, con último talón de pago, CURP y nombre de la CMF en la

que reciben servicio.

En caso de no pertenecer a ninguna representación sindical, pueden solicitar cita vía

telefónica al 55 5662 4602 o vía correo electrónico a cliddasur.estudios@issste.gob.mx

La oferta de servicios de la Clidda para hombres derechohabientes incluye: biometría

hemática, química sanguínea de 17 elementos, examen general de orina, antígeno

prostático, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), panel viral hepatitis B y C,

ortopantografía y estudios simples de rayos X, antropometría, somatometría,

electrocardiografía, tonometría, agudeza visual, audiometría, espirometría, valoración

odontológica y médica.

La Dirección Médica del Issste informó que se llevarán a cabo actividades a nivel nacional en

las unidades de primer nivel del instituto. Para más información, los derechohabientes

pueden acercarse a su unidad médica o mantenerse pendientes de las redes sociales del

organismo.