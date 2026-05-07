Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2026.- El DIF Morelia concluyó la “Copa Héroes por la Paz”, un torneo de fútbol infantil y juvenil que durante tres semanas reunió a 135 niñas, niños y adolescentes integrados en 10 equipos provenientes de las escuelas de fútbol “Estrellas del Mañana” y de los Centros Spot.

Las finales de ambas categorías se llevaron a cabo este miércoles en la cancha de Villas de Oriente, donde los encuentros estuvieron marcados por la competitividad y la participación activa de las familias que acompañaron a las y los jugadores durante toda la jornada.

En la categoría de 9 a 12 años, el equipo de Misión del Valle de las escuelas de fútbol “Estrellas del Mañana” obtuvo el campeonato tras vencer 4 goles a 3 a la sede de Villas de Oriente, en un partido que se definió en los últimos minutos. En esta categoría, Lía, jugadora de Villas de Oriente, fue reconocida como campeona de goleo del torneo.

Por su parte, en la categoría de 13 a 17 años, el centro Spot Morelia se coronó campeón luego de empatar 3 a 3 frente al equipo de Villas de Oriente de “Estrellas del Mañana” y definir el encuentro en tanda de penales con marcador de 5 a 4.

Además de los resultados deportivos, el torneo permitió generar espacios de convivencia entre niñas, niños, adolescentes y sus familias, fortaleciendo dinámicas de participación comunitaria a través del deporte.

Para el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsar actividades deportivas desde edades tempranas contribuye a generar entornos más participativos y positivos para la niñez y juventud del municipio.

“El deporte también ayuda a formar comunidad, porque enseña disciplina, trabajo en equipo y respeto dentro y fuera de la cancha”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Con estas acciones, el DIF Morelia continúa impulsando espacios deportivos y formativos que favorecen el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo una convivencia más armónica en el municipio.