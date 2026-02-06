Sahuayo, Michoacán, 6 de febrero de 2026.- Para prevenir incendios en los basureros municipales, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) inspeccionó el sitio de disposición final de residuos en Sahuayo. Durante la supervisión, se verificó la concentración de gases inflamables utilizando equipo especializado en detección de imágenes multiespectrales de radiación y biomasa, así como en la medición de biogás.

Esta labor preventiva se realiza por primera vez en coordinación con diversos municipios para fortalecer la gestión de los depósitos de residuos. Con ello, se busca que los ayuntamientos adopten y mantengan estas medidas de supervisión de forma permanente, para evitar contingencias ambientales que afecten a la población y al entorno natural.

Dichas revisiones cobran relevancia ante la proximidad de la temporada de estiaje, periodo en el que las elevadas temperaturas incrementan la probabilidad de siniestros, especialmente en espacios con material susceptible de combustión. Por lo anterior, la Proam exhorta a los gobiernos municipales a reforzar la vigilancia y el manejo adecuado de sus basureros.

Asimismo, la dependencia estatal reitera la importancia de que los ayuntamientos realicen estas acciones preventivas de manera periódica para impedir la acumulación de gases inflamables y otros factores que representen un riesgo para el medio ambiente y la salud pública.

Finalmente, la institución exhorta a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier columna de humo, fuego o indicio de incendio en basureros y zonas aledañas al número de emergencias 911. La denuncia oportuna es clave para la intervención de las autoridades y la prevención de daños mayores.