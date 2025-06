El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, prevé que el periodo extraordinario se lleve a cabo en tres semanas, al considerar que los productos legislativos que faltan “se están perfeccionando”.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación en el Senado de la República, el legislador detalló que se está a la espera de que lleguen algunas iniciativas; también, que avancen otras en las Cámaras, para tratar de sacar un tramo grande de leyes.

Aseguró que “no es que no haya condiciones; es que faltan productos legislativos, se están perfeccionando, se están haciendo y todavía no están, están en un proceso”.

Explicó que las leyes que se busca analizar en el próximo periodo extraordinario tienen complejidad, de ahí la importancia de que sean analizadas.

Destacó que entre los temas que serán abordados están la Ley de Desaparecidos y la Ley de Amparo “que no son sencillas; son reformas que hay que hacerlas con cuidado, minuciosamente”. También, la ley en materia de Telecomunicaciones.

Subrayó que en el caso de la Cámara de Diputados las reformas en materia de seguridad van adelantados, toda vez que se ha buscado construir consensos con los grupos parlamentarios sobre ese tema.

“Yo les diría esperémonos, para tratar de conservar el ánimo que se ha tenido de diálogo, de construcción de consensos, que ha sido un buen ánimo en la Cámara de Diputados con estas leyes”, expresó Gutiérrez Luna.

En cuanto al proceso para la elección de cargos en el Poder Judicial, el presidente de la Cámara de Diputados aseveró que fue una votación importante en un proceso inédito. “Es la primera vez que se realiza y bajo ese contexto, bajo el contexto de que es la primera vez que se realiza este proceso, creo que fue un gran resultado. Yo lo veo como un gran resultado y muy exitoso”.

“La gente fue y fue en un número, a mi juicio, importante, 13 millones no es menor; alrededor de 5 millones 900 votos llevaba el que quedó como presidente de la Corte, si mal no recuerdo, que es una votación bastante importante, que algunos partidos políticos no tienen esa votación. Entonces, yo creo que sí hay legitimidad”.

Indicó que no hay ningún elemento jurídico para impugnar el proceso. “No hay ningún precedente, porque, además, ¿cuál sería la votación que le diera legitimidad? ¿Cuál sería el número, el porcentaje que daría legitimidad a una votación? Pues la verdad es que no lo hay”.

Finalmente, Gutiérrez Luna hizo notar que se trata de un proceso que se puede perfeccionar, “donde también nosotros como legisladores tendremos que ver en qué parte de la ley, incluso tal vez de la Constitución, tengamos que hacer ajustes o modificaciones a partir de la realización de este primer ejercicio”.