Morelia, Mich.- 2 de julio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una gira de trabajo de dos días por Michoacán, durante la cual visitará los municipios de Cherán, Pátzcuaro y Morelia, donde encabezará actividades relacionadas con infraestructura, programas sociales y la “mañanera”, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que existen las condiciones para el desarrollo de la visita presidencial y detalló que la agenda contempla un recorrido por los avances de las plantas tratadoras de agua en Pátzcuaro, además de la entrega de viviendas del Bienestar en Morelia.

Presidenta Claudia Sheinbaum realizará gira de dos días por Michoacán; visitará Cherán, Pátzcuaro y Morelia: Bedolla ➡️@ARBedolla @Claudiashein pic.twitter.com/4MY7Yv6QL6 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 3, 2026

Ramírez Bedolla agregó que también se entregarán apoyos de programas sociales y becas Gertrudis Bocanegra en la capital michoacana, además de que la presidenta encabezará la conferencia “Mañanera” desde Morelia.

El gobernador destacó que la mandataria federal permanecerá prácticamente dos días completos en la entidad, lo que permitirá desarrollar una agenda amplia en diversas regiones del estado. “La recibiremos como se merece y le damos la bienvenida a Michoacán”, expresó.

AGENCIA RED 113