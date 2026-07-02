Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) abrió la tercera convocatoria “Teatro Clásico en Michoacán 2026”, dirigida a grupos, compañías, colectivos y artistas escénicos profesionales interesados en desarrollar una nueva producción inspirada en obras fundamentales de la tradición teatral universal.

La titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, informó que la compañía seleccionada recibirá un estímulo económico único de 130 mil pesos para fortalecer la creación teatral profesional y acercar propuestas escénicas de calidad a públicos de distintas regiones del estado.

Podrán participar agrupaciones integradas por creadoras y creadores mexicanos o extranjeros con residencia legal comprobable de al menos tres años continuos en Michoacán. Las propuestas deberán ser de nueva producción, contar con los derechos de autor correspondientes y tener viabilidad para presentarse tanto en teatros como en espacios abiertos.

El proyecto ganador realizará un ensayo general con público el 29 de octubre en el Teatro Melchor Ocampo de Morelia, así como una función el 30 de octubre en el mismo recinto. Además, llevará a cabo cuatro presentaciones gratuitas en municipios de Michoacán, conforme a la programación que determine la Secum.

Para participar, las personas interesadas deberán enviar su documentación completa en formato PDF al correo masteatrosecum@gmail.com, a más tardar el domingo 26 de julio de 2026. La convocatoria completa puede consultarse en la página de la institución: cultura.michoacan.gob.mx. Para obtener más información, está disponible el teléfono 443 120 1604.