Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026.- Resultado de la puesta en marcha del Programa para Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer por parte del Gobierno estatal, el cual otorga 4 mil pesos mensuales, Michoacán ha logrado una histórica reducción en el abandono de los tratamientos, al pasar del 30 por ciento a solo dos por ciento, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal refirió que desde hace 4 años de la creación de esta política pública se ha mejorado la salud de la niñez michoacana, con la entrega de este apoyo económico que permite que las niñas y niños acudan puntualmente a los tratamientos. “La mejor inversión que he hecho como gobernador es que las niñas y los niños sean atendidos y tengan salud, por eso puedo estar seguro que este programa ha sido el mejor recurso invertido en mi gobierno”, enfatizó Ramírez Bedolla.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Andrea Janet Serna Hernández, manifestó que gracias a este programa financiado con recurso 100 por ciento estatal, hoy 818 familias han podido continuar con sus tratamientos, alcanzando un 80 por ciento de éxito en los tratamientos contra esta enfermedad.

Mientras que el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres informó que con la inversión de 165 millones de pesos destinados a la adquisición de un acelerador lineal y el Pet Scan, se aumentó la recuperación de 150 a 230 pacientes que ya tienen tratamiento, y de 250 a 350 de niñas y niños que se encuentran en vigilancia, además de 500 que superaron la enfermedad.

Asistieron al evento Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Záyin Dáleth Villavicencio Sánchez, coordinadora de Comunicación; Ana Sofía Bautista Aguíñiga, directora general del Sistema DIF Michoacán; Axayácatl Marín Correa, coordinador estatal del IMSS-Bienestar; así como funcionarios estatales, federales, niñas, niños y familias beneficiarias del programa.