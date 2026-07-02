Zamora, Mich.- 02 de julio de 2026.- Un joven fue localizado sin vida en una excavación de un lote baldío de la colonia Revolución, perteneciente al municipio de Zamora. A decir de las autoridades la víctima presentaba lesiones ocasionadas con arma blanca.

Por información recabada en la labor reporteril, fue la mañana de este jueves, cuando en el número de emergencias se recibió el reporte que alertaba sobre una persona aparentemente sin vida y con huellas de violencia en la calle Ferrocarril entre las calles Independencia y La Soledad.

Al lugar se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y paramédicos de Roa, estos últimos al revisar al ofendido confirmaron su deceso, debido a simple vista a múltiples lesiones de arma blanca que presentaba. Los policías acordonaron la zona en apego al protocolo de la cadena de custodia.

Posteriormente, el ahora occiso fue identificado como Jorge Luis D., H., de 19 años de edad, persona que tenía su domicilio en el mismo asentamiento, donde se perpetró su asesinato.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado se presentó en el área de intervención para realizar los correspondientes actos de investigación, así como el levantamiento del cadáver.

RED 113