Morelia, Michoacán, 01 de diciembre de 2025. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) presentó la Memoria del Proceso Electoral Ordinario Local 2023–2024 y el Sistema de Información Estadística Electoral de Michoacán (SIEE), herramientas diseñadas con el objetivo de documentar y transparentar cada etapa del proceso electoral, ofrecer información confiable para el análisis público y fortalecer la toma de decisiones de la ciudadanía, partidos políticos y candidaturas.

Ambas plataformas reúnen y sistematizan el trabajo realizado por el Instituto durante la organización de los comicios locales y de la elección extraordinaria de Irimbo 2024–2025

Durante la presentación, las consejeras y consejeros electorales del IEM compartieron reflexiones sobre la relevancia de estas herramientas.

Durante su participación, el Presidente Ignacio Hurtado Gómez destacó que la estadística electoral es una herramienta esencial para proyectar escenarios y fortalecer la planeación institucional, al tiempo que, subrayó que la memoria y el sistema estadístico son el resultado del esfuerzo conjunto del personal del Instituto, quienes integran información clave del proceso electoral, desde actividades operativas hasta numeralia y sentencias, con la finalidad de ofrecer datos útiles y verificables para la ciudadanía.

De igual manera, la Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar señaló que ambos instrumentos son fundamentales para la investigación y para quienes buscan comprender a profundidad los procesos electorales. Resaltó que se trata de ejercicios de máxima publicidad que abonan a una ciudadanía más informada y que, al concentrar datos duros, permiten generar debates públicos más sólidos y combatir la desinformación.

Por su parte, el Mtro. Juan Adolfo Montiel Hernández enfatizó la importancia de preservar la memoria institucional para entender la evolución democrática de Michoacán. Recordó que la información sistematizada que incluye datos previos desde la etapa contemporánea permite dimensionar el crecimiento de los procesos electorales locales y el papel de los organismos públicos en su consolidación.

Asimismo, la Mtra. Selene Lizbeth González Medina destacó que la memoria contribuye a contrarrestar la desinformación mediante datos verificables sobre candidaturas, etapas del proceso y resultados. Señaló además que la relatoría de la elección extraordinaria de Irimbo, anulada por violencia política en razón de género, constituye un precedente relevante que debe ser documentado para fortalecer la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

Por su parte, la Licda. Carol Berenice Arellano Rangel subrayó que el SIEE es una herramienta clave para el análisis de la competitividad, la paridad de género, la fuerza electoral y la participación ciudadana. Explicó que el sistema permitirá a partidos políticos, candidaturas independientes, instituciones públicas y ciudadanía conocer tendencias y orientar decisiones, al tiempo que fortalecerá la transparencia y facilitará la atención a solicitudes de información.

La Mtra. Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León reconoció el trabajo del personal del IEM, así como el de los comités distritales y municipales, al señalar que la memoria representa el esfuerzo colectivo de todas las áreas del Instituto. Afirmó que contar con información sistematizada permitirá que futuras candidaturas puedan prepararse mejor y fortalecer su participación en próximos procesos electorales.

Finalmente, la C.P. Claudia Marcela Carreño Mendoza resaltó que la memoria integra el trabajo de todas las personas que participaron directa e indirectamente en la organización de las elecciones. Subrayó que la estadística electoral permite analizar diferencias entre procesos, identificar áreas de mejora y optimizar procedimientos complejos, convirtiéndose en una herramienta indispensable para la evaluación institucional.

El evento incluyó también la intervención del Director Ejecutivo de Organización Electoral, Juan Pedro Gómez Arreola, quien explicó los apartados principales del SIEE, entre ellos las tablas de resultados, la participación ciudadana, candidaturas ganadoras, fuerza electoral, competitividad, integración de cargos, numeralia y comparativos entre procesos ordinarios y extraordinarios, subrayando que su finalidad es ofrecer información clara, accesible y útil para todo tipo de personas usuarias.