Prepara SEE curso de inducción para las y los estudiantes de último grado de las normales de Michoacán

Morelia, Michoacán a 11 de junio de 2020.- En aras de fortalecer la práctica profesional y ofrecer a las niñas, niños y jóvenes, maestras y maestros con altos perfiles, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), prepara el curso de inducción para las y los estudiantes de último grado en las normales de Michoacán.



Para la SEE es importante reconocer la labor y presentar un mejor rostro del normalísimo, el curso se realizará del 29 de junio al 31 de julio. Ante ello, la SEE informa que se entregarán 10 laptops que serán sorteadas entre todos los normalistas que concluyan el curso.



Se busca mejorar los conocimientos y competencias de las y los docentes en servicio de la educación, para lo cual la SEE considera conveniente dar la bienvenida a los futuros egresados de las escuelas normales a su próxima etapa como docentes, a través de este curso de inducción que les permitirá familiarizarse con la Nueva Escuela Mexicana y la toma de decisiones crítica e innovadora.



Se implementarán cinco módulos que coadyuven a analizar los ambientes digitales de aprendizaje, a efecto de llevarlos a las aulas a través de colectivos y comunidades escolares que fomenten la excelencia educativa, el intercambio de información y la propuesta de proyectos de aplicación.



Además, se trabajará en educación inclusiva para fortalecer en las y los nuevos docentes la sensibilidad para trabajar con las y los alumnos las necesidades educativas especiales.



Por lo anterior la SEE, exhorta a todas y todos los jóvenes que cursan su último grado de estudios en escuelas normales públicas del estado, a inscribirse a partir próximo 15 de junio y hasta el 24 de junio en el siguiente vínculo: https://forms.gle/D8cfdgE6aZZofpFP8



Es importante que las y los michoacanos, se sientan orgullosos de sus normalistas y que tengan la confianza de que sus hijos e hijas están en manos de jóvenes maestros con vocación de servicio y conocedores de la Nueva Escuela Mexicana.