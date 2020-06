A no dejar sin luz a mexicanos y michoacanos, exhorta Gobernador a AMLO

Morelia, Michoacán, a 11 de junio de 2020.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, exhortó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a impedir el corte del servicio de luz eléctrica a millones de mexicanos y michoacanos que se han quedado sin este servicio básico en medio de la contingencia por COVID-19.



“Quiero pedirle, a nombre de muchas familias mexicanas y michoacanas que lo necesitan, que no les corten el servicio de electricidad a la gente más humilde y afectada por esta crisis. La Comisión Federal de Electricidad forma parte de su Gobierno, Presidente; está en sus manos resolver este problema que preocupa a cientos de miles de familias mexicanas”, agregó.



En un mensaje dirigido a López Obrador, el mandatario estatal detalló que en lo que va de este año se ha dejado sin luz a 2 millones de usuarios en todo el país y, en el caso de Michoacán, son casi 40 mil personas las que requieren de la solidaridad del gobierno federal para seguir contando con este servicio.



Asimismo, Aureoles Conejo solicitó al presidente de México, que la inversión en salud sea el primer objetivo del préstamo que el Gobierno Federal obtuvo Banco Mundial (BM), por mil millones de dólares, al considerar que hoy más que nunca se debe actuar pensando únicamente en las y los mexicanos.



“Por ello, no dudo en pedirle públicamente que el gasto se dirija a los sistemas estatales de salud, y que no dejemos sin servicios básicos a quienes están haciendo todo lo que pueden por sobrevivir al día”, puntualizó.



Indicó que no hay tiempo que perder, ya que los sistemas de salud de los estados necesitan del apoyo inmediato y fuerte de la Federación para poder dar respuesta a los ciudadanos ante el incremento de contagios de COVID-19.



“Ese dinero puede salvar muchas vidas en estos momentos, no después. Son cientos de miles las doctoras, doctores y personal médico, que están esperando un apoyo más decidido de las autoridades para librar, de la mejor manera posible, la batalla que están dando todos los días contra el COVID-19”, enfatizó.



Aureoles Conejo precisó que los estados necesitan el respaldo federal para continuar la batalla contra la pandemia.



Silvano Aureoles reiteró que Michoacán es un estado que quiere lo mejor para México; “siempre vamos a sumar por el bien del país y de las familias”, concluyó.