Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025. – El PRD Michoacán, a través de su dirigente estatal, Octavio Ocampo, confirmó su participación en el foro sobre la Reforma Electoral que se llevará a cabo el próximo jueves 16 de octubre. En dicho espacio, el partido presentará una ponencia en la que expondrá su posición frente a las modificaciones que se analizan a nivel nacional en materia electoral.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Ocampo informó que la ponencia del PRD Michoacán abordará temas relacionados con el papel de los partidos políticos locales y la permanencia de los organismos públicos electorales estatales (OPLEs).

Señaló que el partido impulsará la defensa de estos institutos, al considerar que su desaparición representaría un retroceso en la organización descentralizada de los procesos electorales, construida a lo largo de las últimas décadas.

El dirigente estatal explicó que el PRD Michoacán coincide con algunos de los planteamientos de la reforma, como la eliminación del fuero legislativo y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la elección de consejeras y consejeros electorales. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con las propuestas que pretenden centralizar la organización electoral o eliminar la representación proporcional, ya que -dijo- esto afectaría la pluralidad política alcanzada en el país desde los años setenta.

Asimismo, Ocampo adelantó que presentará ante el Congreso local una iniciativa para eliminar el fuero legislativo en la entidad. Además, reiteró que el partido continuará participando en los foros y debates públicos que se realicen en torno a la Reforma Electoral, con el propósito de contribuir al diálogo nacional y defender los avances democráticos logrados por las fuerzas progresistas en México.