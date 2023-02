Por Amor a México llega a Tarímbaro; “estamos trazando la ruta ganadora rumbo al 2024”: Octavio Ocampo

Tarímbaro, Michoacán, a 04 de febrero de 2023.-Con la alegría de la música, el colorido de las banderas amarillas y la convicción por el PRD, cientos de militantes y simpatizantes asistieron a la inauguración de las nuevas oficinas de la Dirección Municipal Ejecutiva (DME) de Tarímbaro.

Con la presencia del Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, el ex gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, el Secretario general del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas; Brissa Arroyo, Secretaria de Comunicación Política; Martha Lilia Cortés Rangel, Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos, y Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización y Delegado Distrital en Tarímbaro, así como la presidenta del PRD en este municipio, Bárbara Mendoza, el diputado federal, Mauricio Prieto, el Senador Antonio García Conejo, liderazgos, militancia de Charo, Cuitzeo, Álvaro Obregón, regidoras y regidores, se estableció el compromiso seguir fortaleciendo al PRD en esta región.

Octavio Ocampo destacó la fortaleza del PRD, desde su fundación hace 33 años y sus aportaciones al México democrático, y la destacada participación de Tarímbaro para lograr estos cambios sustanciales como salvaguardar los derechos humanos, las libertades y elegir a nuestros gobernantes.

El dirigente estatal del PRD, reconoció el trabajo que ha realizado en el distrito Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización y Delegado en Tarímbaro, y la Presidenta del PRD en el municipio, Bárbara Mendoza, “no están solos, vamos a seguir apoyándolos y desde aquí, en este nuevo espacio, estaremos trazando ya una ruta ganadora hacia el 2024”, afirmó.

Asimismo, Ocampo hizo un llamado a la unidad para seguir fortaleciendo el proyecto nacional Por Amor a México, y la figura del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, porque, -dijo-, “es la mejor carta que tenemos para rescatar al país”.

El fundador del PRD, Consejero Nacional y ex gobernador del estado, Silvano Aureoles, invitó a todos los sectores de la sociedad a integrar un frente que permita en el 2024 ofrecer una mejor condición de vida a las mexicanas y mexicanos.

“Nos necesitamos todos, necesitamos ser muchos más para cambiar el estado de cosas que no nos gustan. Yo los invito a que no que no desmayemos, no bajemos la guardia, México nos necesita a todos, al igual que hace 33 años tenemos que salir unidos a defender el país”, expresó Aureoles.

En su intervención, Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización y Delegado Distrital, agradeció la participación de militantes, liderazgos y referentes políticos de Tarímbaro, Cuitzeo, Charo y Álvaro Obregón.

“Son gente que tienen la camiseta bien puesta y que se la juegan por nuestro partido, son nuestra gran fortaleza”, dijo Helder Valencia.

Estuvieron presentes mujeres lideresas como Rosa Huazano, Karina Beltrán y Amparo Lemus, Elena Vega, Síndica de Puruándiro y coordinadora de Síndicas y Síndicos del PRD, la regidora de Tzintzuntzan, Robledo, Larissa Cardona, entre otros.