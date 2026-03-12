Pátzcuaro, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y mantener el orden en el municipio, la Policía Municipal de Pátzcuaro continúa realizando recorridos de vigilancia y atención directa a reportes ciudadanos en colonias, comunidades y espacios públicos.

Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva orientada a atender situaciones que puedan generar conflictos sociales o faltas administrativas, como el consumo de alcohol en la vía pública o alteraciones al orden, privilegiando siempre la intervención oportuna para evitar que los problemas escalen.

La corporación también mantiene especial atención en la protección de niñas, niños y jóvenes, interviniendo de manera preventiva cuando se detectan situaciones de riesgo, siempre con el objetivo de cuidar la integridad de las personas y fortalecer la convivencia en el municipio.

El Gobierno de Pátzcuaro reiteró que la instrucción del presidente municipal, Julio Arreola, es mantener una policía cercana a la ciudadanía, que actúe con legalidad, responsabilidad y respeto a los protocolos establecidos.

De esta manera, la Policía Municipal refrenda su compromiso de trabajar todos los días para preservar el orden y la tranquilidad de las familias, contribuyendo a que Pátzcuaro continúe siendo un municipio donde se vive con confianza y en paz.