Morelia, Michoacán; 30 de octubre de 2025.- Con el propósito de garantizar un trayecto seguro a quienes se trasladan hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Morelia, Policía Morelia y la Guardia Nacional mantienen y refuerzan la presencia operativa en el corredor Aeropuerto–Morelia.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad en una de las principales vías de acceso a la capital michoacana, brindando acompañamiento y vigilancia permanente a las y los usuarios de la terminal aérea.

Policía Morelia refrenda su compromiso de mantener la seguridad y confianza de la ciudadanía en cada punto de la ciudad, a través de patrullajes estratégicos, atención oportuna y presencia constante en zonas de alta movilidad.

También se pone a disposición de la ciudadanía la línea de contacto ciudadano 443 113 5000, vía telefónica o WhatsApp, disponible las 24 horas del día.