Con el objetivo de fortalecer la cercanía institucional y escuchar de manera directa las necesidades de la ciudadanía, Policía Morelia realizó un recorrido por las tenencias del poniente de la ciudad.

Durante estas visitas se presentó a la Coordinadora General Operativa, Comandante Anabel Rubira Vidrio, refrendando el compromiso de mantener un trabajo cercano, ordenado y permanente con las y los habitantes de estas zonas.

Policía Morelia continúa impulsando acciones de proximidad que permitan atender de forma oportuna las inquietudes de la ciudadanía y fortalecer la seguridad en todo el municipio.

Ante cualquier situación de riesgo, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de contacto ciudadano, 443 113 5000.