Morelia, Michoacán; 7 de enero de 2026.- En el marco de la celebración del Día de Reyes, Policía Morelia realizó una jornada especial para compartir alegría e ilusión con niñas y niños de Misión del Valle y la Tenencia Morelos.

A través de la visita de los Reyes Magos, oficiales de Policía Morelia entregaron juguetes y convivieron con las familias, generando momentos de cercanía, sonrisas y esperanza entre la niñez moreliana.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de Policía Morelia por mantenerse cercana a la ciudadanía, promoviendo valores de convivencia, confianza y bienestar social, bajo la convicción de que la seguridad también se construye acompañando y generando entornos positivos.

Policía Morelia refrenda así su vocación de servicio y su compromiso de estar siempre del lado de las y los morelianos.