Morelia, Michoacán; 27 de noviembre de 2025. Oficiales de Policía Morelia acudieron en apoyo a personal militar tras un reporte de agresión ocurrido en un camino de terracería ubicado después de la comunidad de Cuparátaro, municipio de Tarimbaro, donde se registró un enfrentamiento armado contra elementos castrenses.

A su llegada, el área ya se encontraba asegurada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por lo que los agentes se integraron a las labores del punto de intervención, donde fueron neutralizados tres sujetos que habrían agredido con armas de fuego a los militares mientras realizaban reconocimientos en la zona.

En el lugar se aseguraron tres armas de fuego de distintos calibres, 13 cargadores, ocho dosis de sustancia granulada con características de metanfetamina, así como equipo táctico que incluía placas balísticas y un chaleco con paneles.

Asimismo, se brindó apoyo para el traslado de una motocicleta asegurada hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Policía Morelia reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades estatales y federales para salvaguardar a la ciudadanía y mantener el orden en la región conurbada.