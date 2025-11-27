Morelia, Michoacán; 27 de noviembre de 2025.- La Unidad Deportiva Morelos-Indeco del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), será anfitriona del Primer Campeonato Selectivo de Powerlifting (levantamiento de pesas con potencia) a celebrarse el 29 de noviembre.

Cabe señalar que el evento es organizado por la asociación michoacana de la especialidad y cuenta con el respaldo del Imcufide, bajo la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que es apoyar al deporte local.

De acuerdo al Comité Organizador, este campeonato marcará en punto de partida para el Powerlifting en nuestra ciudad.

También cabe detallar que el evento dará inicio con la revisión del área del equipo técnico, tarimas, discos y zona de calentamiento, para después realizar el pesaje y la competencia dividida en dos fases: a partir de las 7:00 de la mañana para el Grupo 1, y de las 2:00 de la tarde para el Grupo 2.

Es de resaltar que la competencia contará con el apoyo y aval de la Federación Mexicana de Powerlifting, misma que realizará la transmisión completa del evento a través de sus redes sociales.