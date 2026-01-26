Morelia, Michoacán, 26 de enero de 2026. El Poder Judicial de Michoacán (PJM) registra avances relevantes en la operación del sistema de justicia penal acusatorio y oral, así como en su proceso de fortalecimiento institucional, informó el magistrado presidente Hugo Gama Coria, durante una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla e integrantes de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán A.C. (FUCIDIM).

El magistrado presidente explicó que la reforma judicial permitió una transformación estructural del Poder Judicial con la creación de salas regionales y la presencia directa de magistradas y magistrados en materia civil y penal en las regiones de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, quienes participan activamente en mesas de trabajo interinstitucionales.

Detalló que a partir del 15 de septiembre pasado, se implementó una reorganización de procesos en el sistema penal acusatorio, con resultados medibles: 38% más órdenes de aprehensión, 41% más controles de detención y 18.09% más vinculaciones a proceso, en comparación con periodos similares, asegurando que “estos resultados derivan del trabajo coordinado y del diálogo permanente con la Fiscalía General del Estado, a través de reuniones y conversatorios en los que participan fiscales, agentes del Ministerio Público, juezas y jueces de control, así como autoridades de ejecución de sanciones penales”.

En este marco, Gama Coria anunció la creación de dos nuevos espacios para jueces de oralidad penal enfocados principalmente en las regiones con mayor incidencia delictiva, lo que es posible gracias al respaldo presupuestal otorgado por el Ejecutivo estatal y el Congreso local para el ejercicio del presente año, afirmando que esta estrategia forma parte de la visión institucional de justicia completa, que busca garantizar una atención integral en los ámbitos penal, civil y mercantil, fortaleciendo el derecho de acceso a la justicia.

Durante su participación, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció el compromiso de juezas y jueces que atienden asuntos incluso en horarios nocturnos, destacando que Poder Judicial de Michoacán es hoy más efectivo al registrar incrementos en órdenes de aprehensión y controles de detención.

Finalmente, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, reconoció la coordinación permanente con el Poder Judicial y su disposición para atender casos urgentes en cualquier horario.