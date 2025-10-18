Salvador Escalante, Mich.- Un grupo de habitantes del municipio de Salvador Escalante bloqueó con vehículos la carretera Opopeo-Santa Clara del Cobre, esto para exigir la intervención de las autoridades para buscar a Isidro Martínez, quien desapareció durante la tarde de este viernes y se desconoce su paradero.

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, alrededor de las 13:00 horas, el individuo abordó su camioneta y salió de su domicilio ubicado en la población de Casas Blancas, y desde ese momento no se sabe más de él.

Trascendió que Isidro presuntamente recibió algunas llamadas telefónicas, las cuales lo hicieron salir de su vivienda. Familiares, amigos y conocidos de Martínez piden la intervención Inmediata de las instancias competentes para que investiguen el caso y lo encuentren con vida.

AGENCIA RED 113