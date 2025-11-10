Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que existe plena coordinación con el Gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para la operación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde de manera conjunta se invierten alrededor de 60 mil millones de pesos en más de 100 acciones de 12 ejes.

El mandatario anunció que este plan es diferente a los demás que se han aplicado en años pasados, el cual tiene el toque de sensibilidad, desde la indicación que dio a la Secretaría de Gobernación, de consultar a los diferentes sectores productivos, a la iglesia, a las comunidades indígenas y cada uno de los rubros, para lograr construirlo.

Durante la conferencia, el secretario de Salud, Elías Ibarra detalló que esta estrategia integral contempla la inversión de 7 mil 500 millones para la construcción de dos nuevos hospitales, uno en Villas del Pedregal en Morelia y otro en Zitácuaro, así como la reconversión de siete hospitales rurales y de zona, en Paracho, Villamar, Ario, Buenavista, Huetamo, Tuxpan y Coalcomán.

Mientras que en infraestructura hídrica, la directora de la Ceac, Olivia Cázares manifestó que son mil 630 millones los que se destinarán en la rehabilitación de redes de distribución de agua potable, tanques de almacenamiento, plantas potabilizadoras, rehabilitación de pozos, plantas de tratamiento y tecnificación de los distritos de riego.

En materia de educación, la secretaria Gabriela Molina, explicó las nuevas becas Rita Cetina para primaria y la Beca Gertrudis Bocanegra para transporte de estudiantes de educación superior, que contempla 6.3 mil millones de pesos, así como la ampliación de la cobertura de bachillerato en 30 mil alumnos, y 10 centros comunitarios de alto rendimiento México Imparable para distintos municipios.

Mientras que, Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la SCOP, refirió que respecto a las acciones en infraestructura, se realizaron reuniones con los presidentes municipales para la rehabilitación de 13 tramos carreteros en donde se tienen programados 2 mil 128 millones de pesos, obras de conservación carretera y obras por cooperación en distintos puntos de la entidad.

El gobernador puntualizó que habrá reuniones de evaluación cada 15 días del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y se seguirán escuchando las propuestas de la población, para continuar recibiendo las opiniones de la población.