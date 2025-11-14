Uruapan, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, a través de la Operación Paricutín la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), refuerza su presencia operativa en la ciudad de Uruapan.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, la Guardia Civil intensifica sus labores preventivas y de vigilancia en el municipio, a fin de inhibir la comisión de conductas ilícitas y garantizar el orden público.

Bajo la instrucción del titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, supervisa la labor operativa conjunta a favor de la obtención de resultados positivos en materia de seguridad para la demarcación y su población.