Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2026.- El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Cuauhtémoc Ramírez Romero, anunció que, en coordinación con la Federación, se entregarán 150 mil plantas certificadas de limón a lo largo del 2026. Este programa anual de distribución masiva tiene como meta la renovación de huertas en las zonas productoras.

Como arranque de esta estrategia, este día se entregaron 14 mil 20 plantas a más de cien productores de Apatzingán, Buenavista, Parácuaro y Tepalcatepec. Este apoyo asegura material vegetal con certificación fitosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), permitiendo la sustitución de ejemplares enfermos o secos por árboles sanos y de alta productividad.

Este respaldo integral se complementa con la construcción de un nuevo vivero certificado, la instalación de dos laboratorios para el control biológico de plagas y el acceso a financiamiento preferencial con una tasa anual del 8.5 por ciento. Estas acciones, enmarcadas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, incluyen la incorporación de técnicos especialistas en el mes de abril para brindar acompañamiento directo en las huertas, transformando la infraestructura y la economía de las familias citrícolas.

El titular de la Sader precisó que esta entrega mejorará la productividad, rentabilidad y competitividad de las huertas de limón en la región, así como fortalecer la sanidad vegetal, reduciendo el riesgo de plagas y consolidando a la región como principal productor de limón a nivel nacional.

Finalmente, el presidente municipal de Parácuaro, Josafat Bautista González, reconoció el compromiso de los gobiernos estatal y federal para trabajar de manera conjunta y transparente para que los recursos destinados coadyuven a la economía solidaria de las y los productores michoacanos.