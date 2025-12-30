Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- Este miércoles 31 de diciembre vive la magia y la diversión en la pista de hielo de la Villa Navideña, a partir de las 11:00 a 15:00 horas, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur). Disfruta de este espacio que se encuentra en las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

“Invitamos a las familias locales, turistas y visitantes a disfrutar de una mañana excepcional previo al Año Nuevo. Los esperamos en este espacio rodeado de naturaleza, bajo un ambiente cien por ciento familiar, ideal para convivir y generar recuerdos inolvidables”, recalcó el titular de la política turística estatal.

Es importante recordar que el acceso a la pista está permitido para menores a partir de los seis años, siempre que vayan acompañados por un adulto, quien deberá firmar una carta responsiva. En el lugar se ofrece el préstamo de patines, aunque los usuarios también pueden llevar su propio equipo.

Para una mejor experiencia, se recomienda vestir ropa cómoda y utilizar calcetines limpios, lo que contribuye a la higiene del calzado. Las sesiones tienen una duración de 30 minutos por grupo y el equipo es debidamente sanitizado tras cada uso.

De igual forma, recalcó la Sectur que se cuenta con instructores que se mantienen dentro de la pista para apoyar a las y los usuarios. El 1 de enero la pista de hielo permanecerá cerrada para reactivarse el 2 de enero en su horario normal, de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas.