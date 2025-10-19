Morelia, Michoacán; 19 de octubre de 2025.- La solidaridad de las y los morelianos brilló nuevamente con la exitosa participación en el carrera Pinktate de Rosa, que el DIF Morelia que preside Paola Delgadillo Hernández, organizó para apoyar a las personas en su tratamiento médico contra el cáncer de mama.

Desde temprana hora, cientos de familias se reunieron frente a la Catedral para comenzar el recorrido de 3 y 5 kilómetros sobre la majestuosa avenida Madero y Acueducto.

El presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, agradeció la participación de las y los morelianos, ya que los recursos recaudados servirán para la compra de prótesis de mama y mangas oncológicas que mejorarán la calidad de vida de mujeres supervivientes o que enfrentan el cáncer de mama.

El registro final del DIF Morelia fue de 1,800 adultos, jóvenes, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad inscritas en la carrera, superando el número de corredores del año pasado.

En su segunda edición, Pinktate de Rosa se consolida como uno de los eventos familiares más importantes del año, al sumar el amor de las y morelianos en beneficio de quienes más lo necesitan.