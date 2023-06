Perrito imita a su dueño incapacitado cojeando como el

Muchas veces no nos percatamos de lo lindos que son, vemos sólo una parte de ellos y no más allá de lo que son, la prueba de ello es un perrito de nombre Billy que protagonizó un video viral en el que aparece caminando junto así dueño de una manera extraña, como si estuviera lastimada su patita.Russell Jones, su dueño, quién tras una lesión, se vió obligado a usar muletas y caminar con una pierna enyesada. Su dueño asegura que pago una gran cantidad de dinero para que los mejores veterinarios de la ciudad examinarán a su fiel compañero ya que empezaba a cojear y no tenía idea del porque lo hacía. Así que se la pasaron varios días de radiografías y estudios para ver los resultados y siempre eran los mismos, que Billy estaba en perfectas condiciones, sin embargo Russell no estaba contento y se dió cuenta que cada que lo sacaba a pasear empezaba a cojear.Después un veterinario le pregunto que desde cuándo el perrito empezaba a cojear, por lo que, comenzó un día después de que Russell dijo que al día siguiente de que el saliera lesionado, por lo que su veterinario sonrío y dijo que el perro sólo estaba imitando la forma en que caminaba su dueño, como un símbolo de empatía y amor.Así que Russell compartió un video por medio de las redes sociales en donde muestra como ambos caminan y su perrito lo imita el cual causó mucha ternura y enloqueció a todos.