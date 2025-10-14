Morelia, Mich.- Martes 14 de octubre de 2025.- Una transeúnte quedó lesionada tras ser impactada por un motociclista sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Morelia. La mujer, momentos antes, había descendido de un camión de la Ruta Sindurio y al intentar cruzar la vialidad sucedido el percance, comentaron autoridades policiales.

Lo anterior se registró la tarde de este martes a la altura de las colonias Centro y Ventura Puente, cerca de la calle García Obeso y Avenida Morelos Sur. Unas personas ayudaron a la susodicha y solicitaron una ambulancia.

Después se presentaron unos paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios a la peatona y consecutivamente la canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Trascendió que el motorista involucrado esperó la llegada de los oficiales de la Policía Municipal, quienes se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.



