Pátzcuaro, Michoacán, 1 de diciembre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó la inauguración oficial de la Feria Patronal de Nuestra Señora de la Salud 2025, una de las festividades más representativas del municipio, que reúne tradición, cultura, actividades religiosas y eventos artísticos para disfrute de las familias patzcuarenses y visitantes.

Durante su mensaje, el alcalde invitó a la ciudadanía a disfrutar de las atracciones instaladas en la Quinta de Ibarra, frente al Lienzo Charro, donde se ofrecerán espectáculos, actividades recreativas y espacios de convivencia familiar. Señaló que esta edición, la quinta realizada durante su administración, representa un esfuerzo conjunto para fortalecer la identidad y el sentido comunitario de Pátzcuaro.

Arreola destacó la cartelera artística y cultural preparada para esta celebración, la cual incluye el Festival Internacional de Órgano los días 5 y 6 de diciembre; la Caravana Navideña el domingo 7, que recorrerá las principales calles del Centro Histórico; así como el tradicional encendido del árbol y el nacimiento monumental, actividades que buscan preservar la esencia navideña de la región.

El presidente municipal subrayó que el próximo 8 de diciembre, día de la fiesta patronal, se llevará a cabo un magno evento musical en las instalaciones de la feria, como cierre de la celebración en honor a Nuestra Señora de la Salud, una de las advocaciones más queridas por las y los patzcuarenses.

Finalmente, Arreola agradeció el acompañamiento de autoridades, visitantes y medios de comunicación, e invitó a toda la población a integrarse a estas actividades que —dijo— son una oportunidad para fortalecer el tejido social, impulsar el turismo local y disfrutar de una feria que honra las tradiciones que dan identidad a Pátzcuaro.