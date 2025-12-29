Pátzcuaro, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- Como parte del eje “Pátzcuaro en Paz”, el presidente municipal Julio Arreola encabezó la entrega de 165 uniformes completos a elementos de la Policía Municipal, así como uniformes a 17 elementos de Tránsito, además de equipamiento al personal de Alumbrado Público y a la Célula de Búsqueda de Pátzcuaro, previo al cierre del año 2025.

Durante el evento, el alcalde destacó que estas acciones fortalecen el trabajo de las áreas operativas del Ayuntamiento, al mejorar sus condiciones laborales y garantizar que cuenten con herramientas adecuadas para brindar un servicio eficiente, cercano y ordenado a la ciudadanía.

La dotación incluyó botas, camisolas, pantalones tácticos, gorras y chamarras para la Policía Municipal y Tránsito, así como equipo especializado para el personal de Alumbrado Público, área que mantiene una alta carga de trabajo durante eventos, temporadas vacacionales y actividades municipales.

De manera adicional, Julio Arreola hizo entrega de un vehículo y un dron a la Célula de Búsqueda de Pátzcuaro, con el objetivo de fortalecer las tareas de localización, recorridos y atención inmediata en casos de personas desaparecidas o situaciones de riesgo, siendo esta célula la única de su tipo en el estado.

Finalmente, el presidente municipal reconoció el compromiso y esfuerzo del personal del Ayuntamiento durante 2025, reiteró que Pátzcuaro se mantiene como un municipio tranquilo y ordenado gracias al trabajo coordinado de sus áreas operativas, y deseó que el 2026 sea un año de salud, trabajo y buenos resultados para seguir sirviendo a la gente.