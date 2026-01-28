Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán invita a promotores culturales, cronistas y al público interesado a participar en el taller “Memorias que nos habitan: iniciación a la investigación histórica comunitaria”. El programa se llevará a cabo del 10 de febrero al 21 de abril en modalidad híbrida, con sesiones presenciales en Uruapan y opción de asistencia virtual. Las actividades darán inicio a las 18:00 horas y la inscripción es gratuita.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura federal, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), y se desarrolla en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de fortalecer la cultura de paz mediante el reconocimiento de la historia y los saberes locales.

El taller contempla seis sesiones quincenales de dos horas, en las que las y los participantes se acercarán a la investigación histórica desde una perspectiva donde se reconoce la memoria colectiva como eje para la identidad, cohesión y reconstrucción del tejido social.

Las sesiones estarán a cargo de Francisco Javier Ballina Viramontes y Ximena Gironella Antúnez, quienes aportarán herramientas teóricas y prácticas para la elaboración de un proyecto de memoria histórica que deberán presentar al cierre del taller.

Francisco Ballina es investigador con experiencia en proyectos de preservación de memoria histórica, mientras que Ximena Gironella es historiadora y ha colaborado en el Archivo Histórico del Senado de la República y en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza “José Limón” del Inbal.

Es necesario que asistan al menos a cinco sesiones de la actividad para recibir constancia de participación. El registro puede realizarse en el enlace bit.ly/memorias_que_nos_habitan y se puede consultar más información en las redes sociales oficiales de UCUVI y la Secretaría de Cultura federal.