Morelia, Mich.- Miércoles 28 de enero de 2026.- Un hombre totalmente calcinado, cuyo cuerpo empezaba a ser devorado por animales carroñeros, fue localizado en una brecha de terracería que conduce de la carretera Morelia–Chiquimitío hacia el sitio conocido como Ejido Villa y/o Rancho Villa, en la zona limítrofe de los municipios de Morelia y Tarímbaro, trascendió en la cobertura de la noticia.

A una distancia aproximada de 50 metros fue encontrado un vehículo abandonado, marca Chevrolet Sonic, color negro, con placas PKZ-411-B, el cual, según fuentes policiales, podría pertenecer a la víctima.

El hallazgo fue realizado por lugareños durante la mañana de este miércoles, quienes alertaron al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron patrulleros municipales, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro.

Los uniformados solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual inició las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para los estudios genéticos respectivos. Asimismo, el coche fue retirado por una grúa.