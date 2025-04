Morelia, Michoacán, 24 de abril de 2025.- Al dar la bienvenida a las y los ombudsperson del país que participan en la LXI Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y el Congreso “Medios Alternos de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa, para una cultura de paz y respeto a los derechos humanos”, que se realizan en la ciudad de Morelia, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, dijo que “para reconstruir el tejido social es necesario tender puentes y no levantar murallas”, por lo que las defensorías del pueblo avanzan juntas hacia el camino de la transformación.

Ante funcionarios de los tres órdenes de gobierno, autoridades educativas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros del Congreso del Estado, Tinoco Álvarez agregó que en la actualidad existen grandes temas a resolver en el ámbito de los derechos humanos, tales como agua y medio ambiente, desaparecidos, protectores de derechos humanos y periodistas, así como movilidad humana, dentro de la que se encuentra migración, repatriación y desplazamiento.

Dijo que la temática de este congreso, es decir los medios alternos de solución de conflictos, permiten sanar heridas sociales y caminar de la mano de las víctimas hacia objetivos compartidos. Por ello, enfatizó, es necesario contar con áreas de defensa, medios alternos de solución de controversias, practicas restaurativas y círculos de paz o de escucha, para alcanzar el paradigma de tutela de los derechos humanos.

Por lo anterior, señaló, la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos decidió realizar este congreso pues, sin duda, otorgará a las y los ombudsperson y a los asistentes en general, valiosos conocimientos y nuevas herramientas que permitirán darle a la ciudadanía respuestas menos invasivas y de mayor profundidad.

Por su parte, el diputado presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, refirió que los medios alternos de solución son la fórmula ideal para llegar a una cultura de la paz, pero, agregó que la mediación debe iniciarse en lo individual, teniendo respeto hacia nuestros semejantes.

Al hacer uso de la palabra, Rubén Ignacio Pedraza Barrera, representante del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció el esfuerzo de los organismos públicos de derechos humanos por poner en el centro del análisis las problemáticas a las que la sociedad se enfrenta en el día a día.

Agregó que la coordinación institucional e intercambio de buenas prácticas, así como la sinergia colectiva, son los pilares fundamentales para avanzar en la protección integral de los derechos humanos.

Finalizó su intervención afirmando que la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos son temas que requieren participación multisectorial y acción permanente, por parte de todos los sectores de la sociedad.

En representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Pilar Chávez Franco, conminó a los asistentes a cambiar la narrativa y a apostarle a la justicia restaurativa y a los medios alternos de solución de conflictos, pues está demostrado que éstos permiten conectar con la parte humana y conducir hacia la cultura de paz.

Al hacer uso de la palabra, el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, calificó el derecho a la paz, como el más importante de todos los derechos humanos, pues sin paz, todos los demás derechos quedan anulados.

Resaltó la importancia de este congreso, pues aseguró que trabajar con la justicia restaurativa es un proceso y que, para alcanzarla es necesario dilucidar la verdad, asumir la responsabilidad por las injusticias cometidas, y disculparse de manera sincera.

Finalmente, hizo un llamado a las defensorías del pueblo de México, para que presten especial atención y apoyo a las víctimas de desaparición forzada, pues esta actividad se ha convertido en una de las más grandes violaciones a los derechos humanos y la que tiene un mayor impacto económico, emocional y social en la familia y el entorno.

La declaratoria inaugural de la LXI Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y el Congreso “Medios Alternos de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa, para una cultura de paz y respeto a los derechos humanos”, corrió a cargo de la presidenta de la FMOPDH, Ligia Rodríguez Mejía, quien celebró la realización de estos eventos que representan un espacio de encuentro y reflexión.

Apuntó que el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, se enmarca en el contexto de una justicia restaurativa, pues su esencia mediadora está presente en la edificación de puentes que conectan a la autoridad con un compromiso urgente de reparar, y a la víctima, que ostenta el derecho a una justa satisfacción.

Agregó que los organismos públicos de derechos humanos coadyuvan en la función curativa del Estado, debido a su tradición pacificadora y dialogante; se convierten en actores claves que racionalizan la problemática y la encauzan a través de la Ley y la interlocución acertiva, sensibles a la realidad que enfrentan las personas.

Para concluir, hizo votos porque las actividades contempladas en el congreso serán de vital importancia para la misión que comparten las defensorías del pueblo, en el quehacer por un país donde la dignidad se respete más y se protejan los derechos humanos.

La jornada de este jueves incluyó los trabajos de la Asamblea General de la FMOPDH; la entrega de un reconocimiento a Ex Ombudsperson del país y la conferencia Magistral “Los Retos de una Cultura de Paz, en un Mundo en Conflicto”, a cargo de Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, Ex Defensor del Pueblo de España, Ex Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y Presidente de la “Fundación Valsain, Valores Democráticos”.

Asistieron las y los ombudsperson de Aguascalaientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Xóchitl Gabriel Ruíz González; la diputada presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia del Congreso del Estado, Ana Vanessa Caratachea Sánchez; la diputada local Brissa Arroyo.

Las actividades del viernes 25 de abril, son las siguientes: a las 09:30 horas, panel “Mediación como Herramienta de la Justicia Restaurativa”, con la intervención de Ismael Rins, Secretario Técnico de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson y de Gerardo Carballo, Abogado, Mediador y Arbitro. A las 11 de la mañana, conferencia magistral “Herramientas para la Construcción de Paz: Modelos de Medios Alternos de Solución de Controversias”, a cargo de Rafael Lobo Niembro, Titular del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial de la Federación; mientras que a las 13:00 horas tendrá lugar la presentación del libro “Hacia la construcción de una Agenda de Paz.

Contribución de los Medios Alternos de Solución de Controversias en Organismos Públicos de Derechos Humanos”, en la que participarán Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán; Jakqueline Ordoñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; Karla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango; Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y, Maricela Dimas Reveles, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Estas actividades tendrán lugar en el salón Clavijero del Hotel Grand Cantalagua, ubicado en el área del Centros de Convenciones de Morelia.