Morelia, Michoacán; 14 de octubre de 2025.– El DIF Morelia encabezado por la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, presenta la exposición sensorial “Las Maravillas del Mundo”, una propuesta artística y educativa que acerca la grandeza de los monumentos más emblemáticos del planeta a través del tacto, el sonido y la imaginación.

La muestra invita a descubrir nuevas formas de percibir el arte, promoviendo la empatía y la inclusión entre personas con y sin discapacidad.

El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con esta iniciativa reafirma su compromiso con el derecho de todas las personas a disfrutar de la cultura en igualdad de condiciones. La exposición se realiza en el marco del Día Mundial del Bastón Blanco y del Día Nacional de las Personas Sordas, refrendando el esfuerzo de Morelia por consolidarse como una ciudad accesible y sensible a la diversidad.

La muestra estará disponible en el Centro para la Cultura de la Discapacidad del DIF Morelia, un espacio dedicado a la sensibilización y al aprendizaje inclusivo. Las y los visitantes podrán explorar esculturas en relieve, audiodescripciones, materiales táctiles y experiencias inmersivas que representan íconos del patrimonio mundial como el Coliseo Romano, la Muralla China, el Cristo Redentor y Chichén Itzá.

“La inclusión se construye cuando aprendemos a mirar y sentir desde los ojos y oídos del otro; esta exposición es una invitación a descubrir que la belleza del mundo no depende exclusivamente de los sentidos, sino de la sensibilidad”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Además de la experiencia artística, se ofrecerán actividades educativas para niñas, niños y adultos, con el propósito de fomentar la empatía, la comunicación sin barreras y la comprensión de las distintas formas de percibir el entorno. Estas acciones fortalecen la visión del DIF Morelia de promover una cultura de respeto y accesibilidad en todos los ámbitos.

La exposición “Las Maravillas del Mundo” estará abierta del 15 de octubre al 28 de noviembre, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, en el Centro para la Cultura de la Discapacidad, ubicado en la avenida Paseo de la República #5980, fraccionamiento Francisco Zarco, Morelia. Más información al: 443 334 0555.