Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a disfrutar del segundo concierto de la Temporada de Otoño 2025 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem). La cita es el viernes 24 de octubre, a las 19:30 horas, en el Teatro Melchor Ocampo, con cuota de recuperación de 50 pesos.

Bajo la batuta del director artístico, Enrique Diemecke y del director invitado, José Peñalver y con la participación especial de la violinista Adriana Carolina López López como solista, se presentará un programa integrado por obras de Teresa Carreño, Anton Hoffmeister y Franz Schubert, acercando al público michoacano lo mejor del repertorio sinfónico.

José Peñalver se formó en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela e inició su carrera como violista y posteriormente descubrió su vocación por la dirección orquestal bajo la guía de Rodolfo Saglimbeni. Desde entonces, ha colaborado con diversas orquestas en México, destacando por su estilo interpretativo sensible y preciso.

Por su parte, Adriana Carolina López López comenzó sus estudios musicales a los tres años con el piano y posteriormente, con el violín. Ha participado en clases magistrales con reconocidos intérpretes y cuartetos de cuerda. En 2025 se desempeñó como directora artística del Festival Internacional Mujeres en la Música, además de presentarse como solista con distintas orquestas del país. Paralelamente, desarrolla una destacada trayectoria como cantante y artista visual.

Los boletos están disponibles a partir de hoy en las oficinas de la orquesta, ubicadas en el interior del Teatro Melchor Ocampo, ubicado en la calle Melchor Ocampo 256, Centro de Morelia.