Morelia, Michoacán; 13 de agosto de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) de Morelia informa a las y los usuarios que este jueves 14 de agosto los horarios de atención serán los siguientes:

Oficinas Centrales: de 8:00 a 15:00 horas – Atención al público.

Pozo Oro: de 8:00 a 15:00 horas – Atención al público.

Infonavit La Colina: de 8:00 a 15:00 horas – Atención al público.

Villas del Pedregal: de 9:00 a 15:00 horas – Atención al público.

Además, recuerda a todos los interesados en realizar pagos que, además de estos módulos, se cuenta con las siguientes alternativas de pago para mayor comodidad de los usuarios:

Pago en línea a través del portal oficial: www.ooapas.gob.mx

Instituciones bancarias participantes: los usuarios pueden acudir con su recibo vigente a prácticamente cualquier banco. La referencia de pago se encuentra debajo del código de barras y también se puede realizar a través de aplicaciones o plataformas digitales bancarias.

Tiendas de conveniencia OXXO: tras presentar el recibo vigente, se puede realizar el pago directamente en caja.

De esta manera, el Ooapas busca facilitar el cumplimiento oportuno de los pagos y trámites, ofreciendo atención presencial y digital para adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. Es importante mencionar que el 15 de agosto los horarios se reanudan de forma habitual.