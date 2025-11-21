Morelia, Michoacán; 21 de noviembre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) continúa reforzando las labores del taller interno donde se producen las tapas y registros de concreto que se utilizan para la reparación de alcantarillas y la sustitución de piezas dañadas en distintos puntos de la ciudad.

En dicho espacio, un equipo especializado fabrica diariamente estas piezas con materiales de alta resistencia, indispensables para atender reportes ciudadanos y garantizar la seguridad vial y peatonal.

Gracias a este esfuerzo, el Ooapas puede responder con mayor rapidez a solicitudes de reemplazo por deterioro, robo o daños ocasionados por el tránsito vehicular.

La cuadrilla encargada del proceso realiza cada tapa con dedicación y precisión, lo que permite mantener en óptimas condiciones la infraestructura sanitaria del municipio. Su labor es fundamental para el buen funcionamiento de las redes de alcantarillado y para ofrecer espacios seguros a las y los morelianos.

“El trabajo que realizamos desde este taller refleja el compromiso del Ooapas con Morelia. Cada tapa que se fabrica aquí es resultado del esfuerzo y la experiencia de nuestras cuadrillas, quienes todos los días realizan acciones que quizá pasan desapercibidas, pero que son esenciales para que la ciudad funcione”, señaló el director general, Adolfo Torres Ramírez.

El organismo reitera que continuará fortaleciendo estas acciones para garantizar que Morelia cuente con una infraestructura hidráulica y sanitaria segura, funcional y en constante mantenimiento.