Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2025.– El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a la ciudadanía que se concluyeron los trabajos de bacheo realizados en la Calle Alonso de Oñate, entre Bernardino Vázquez de Tapia y Antonio de Saavedra, en la colonia Enrique Ramírez.

Estas labores se llevaron a cabo tras la reparación de la línea general de alcantarillado en la zona, con el objetivo de restablecer la superficie de rodamiento y garantizar la seguridad de quienes transitan por la vialidad.

Los trabajos consistieron en la limpieza del área intervenida, relleno y compactación de la base, así como la aplicación de concreto premezclado de fraguado rápido, lo que permitirá la reapertura de la circulación vehicular en el menor tiempo posible.

La vialidad quedará habilitada a partir del 2 de octubre, ofreciendo un tránsito seguro y continuo, además de asegurar la correcta operación del sistema de alcantarillado rehabilitado.

Con estas acciones, el Ooapas refrenda su compromiso de atender las necesidades de la ciudadanía de una forma más cercana, para hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.