Pátzcuaro, Michoacán, 8 de julio de 2026.- La Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) concluyó la rehabilitación integral del canal de Erongarícuaro, con la recuperación de más de 3.5 kilómetros de navegación, una obra que fortalece las actividades pesqueras, turísticas y tradicionales en la ribera del lago de Pátzcuaro.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, informó que los trabajos iniciaron en 2025 con la rehabilitación de los primeros 2.5 kilómetros del canal y este año se concluyó la intervención con la limpieza de 1 kilómetro del tramo final, el cual conecta directamente con el lago de Pátzcuaro y permite nuevamente el tránsito de lanchas pesqueras y canoas.

Explicó que la rehabilitación se desarrolló en tres etapas. La primera consistió en trabajos con maquinaria terrestre de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para abrir el acceso al canal; la segunda se realizó mediante el programa de Empleo Temporal, coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente, con la participación de habitantes de la región; y la tercera concluyó con el retiro de maleza acuática y desazolve mediante la maquinaria especializada de la Compesca.

El funcionario estatal destacó que estas acciones responden a la instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de impulsar el rescate integral del lago de Pátzcuaro mediante acciones concretas que mejoren las condiciones ambientales y fortalezcan el desarrollo de las comunidades ribereñas. “La recuperación de este canal permite nuevamente el ingreso de lanchas y canoas, facilita la actividad pesquera, fortalece el turismo y contribuye al rescate de tradiciones como las regatas”, señaló.

Con la conclusión de esta obra, Compesca restablece la conexión acuática entre la comunidad de Erongarícuaro y el lago de Pátzcuaro, beneficiando a pescadores, prestadores de servicios turísticos y habitantes de la región, quienes hoy cuentan nuevamente con un canal funcional que impulsa la movilidad, la economía local y el rescate de uno de los ecosistemas más importantes de Michoacán.