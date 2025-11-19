Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Desde la máxima tribuna del Congreso, el diputado del PRD, Octavio Ocampo presentó una iniciativa que impulsa la necesidad urgente de humanizar la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual.

La iniciativa propone adicionar un párrafo al Artículo 65 de la Ley de Atención a Víctimas de Michoacán para establecer que, en estos casos tan sensibles, las víctimas tendrán derecho a ser asesoradas preferentemente por una Asesora Jurídica. Es un cambio que ofrece un primer paso seguro y con perspectiva de género para miles de michoacanas que hoy temen denunciar.

El diputado Ocampo expuso el doloroso contexto que obliga a esta reforma, toda vez que tan solo en 2023 se contabilizaron 524 violaciones sexuales y más de 500 abusos, con la abrumadora mayoría, más del 80%, recayendo sobre mujeres y niñas.

El problema, enfatizó, no es solo la incidencia del delito, sino la revictimización que sufren en el proceso judicial. El legislador señaló que, “La violencia sexual en Michoacán no son incidentes aislados, es una problemática grave y compleja que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, y sus consecuencias son devastadoras.” La falta de sensibilidad, el prejuicio y la frialdad institucional convierten el acceso a la justicia en un calvario, lo que explica la alta cifra negra de mujeres que, por miedo y estigmatización, deciden guardar silencio antes que enfrentar otro trauma en los juzgados.

La esencia de la propuesta reside en la empatía. Ocampo explicó que, dadas las profundas afectaciones psicológicas y el dolor que implica revivir un ataque sexual, muchas víctimas se sienten inherentemente más seguras y comprendidas al tener el acompañamiento de una profesional de su mismo género. No se trata de una exclusión, sino de un reconocimiento de la necesidad humana de la víctima: garantizar que el asesoramiento legal sea no solo competente, sino también libre de cualquier prejuicio y con un enfoque que priorice su dignidad. Es un mandato que, recordó, está alineado con compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado a dar atención especializada y con perspectiva de género.

Al someter la iniciativa a consideración, el legislador insistió que la justicia, la seguridad y la dignidad de las mujeres debe ser la prioridad absoluta de la 76 Legislatura. La reforma, que simplemente añade al Artículo 65 que “Las mujeres que hayan sido víctimas de delitos sexuales, tendrán derecho a ser asesoradas preferentemente por una Asesora jurídica”, es el mecanismo para erradicar las prácticas revictimizantes. El diputado cerró su intervención con un llamado frontal a sus pares, urgiendo a legislar “en contra de la impunidad” y a asegurar que las víctimas de delitos sexuales en Michoacán se sientan, por fin, acompañadas en todo momento por un sistema que las ve y las escucha.