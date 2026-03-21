Morelia, Michoacán, marzo de 2026.- Octavio Ocampo, dirigente estatal del PRD Michoacán, encabezó el arranque de una serie de reuniones de organización en todos los distritos del estado, orientadas a fortalecer la estructura partidista de cara al proceso electoral de 2027. “Estamos organizándonos aquí y ahora, en cada distrito, para construir una estructura sólida que nos permita competir y ganar en 2027”, afirmó.

Las actividades iniciaron el miércoles 18 de marzo en Ixtlán, con cabecera en La Piedad, y continuarán el sábado 21 de marzo en Zacapu, donde también se contempla una toma de protesta en Tlazazalca. El calendario incluye encuentros en Huetamo el domingo próximo, para seguir en Hidalgo, Zitácuaro, Paracho y Puruándiro en días posteriores.

La gira se extenderá durante abril con reuniones en Jiquilpan, Tarímbaro, Morelia, Los Reyes, Uruapan y Tacámbaro, y continuará en mayo en regiones como Apatzingán, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas y Maravatío.

En estos encuentros participan estructuras municipales y liderazgos territoriales de todas las regiones, para coordinar acciones organizativas, fortalecer los procesos de afiliación y dar seguimiento a la agenda política del partido en cada distrito.

Durante el arranque de esta ruta, Octavio Ocampo señaló que el despliegue territorial responde a la tarea de consolidar la presencia del PRD Michoacán en todo el estado. “Aquí el PRD ha dejado una huella importante en la vida política del estado y ahora está listo para llevar su legado nuevamente al gobierno de Michoacán, porque la gente michoacana demanda un estado con justicia social”, expresó.

Para 2027, el PRD Michoacán aumentará el número de ayuntamientos gobernados, fortalecerá su representación legislativa y competirá por la gubernatura.