Morelia, Michoacán a 20 de noviembre de 2025.- En el marco del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, destacó que los ideales que dieron origen a ese gran movimiento social siguen presentes en las causas que hoy defiende el partido. Recordó que la Revolución marcó un antes y un después en la historia del país, al sembrar los principios de justicia, igualdad y libertad que el perredismo michoacano mantiene vigentes.

Ocampo subrayó que el espíritu revolucionario sigue vivo en la lucha del PRD Michoacán por un México más justo y democrático. “Nuestra historia no se entiende sin la Revolución Mexicana; de ella heredamos la defensa del campo, la convicción democrática y el principio de la no reelección. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con esas causas que dieron origen a la transformación de nuestra nación”, expresó el dirigente.

Enfatizó que la defensa del campo continúa siendo una prioridad para el PRD Michoacán, al representar el sustento de miles de familias y el corazón del desarrollo rural. “El campo no puede ser olvidado. Fue una de las grandes causas revolucionarias y sigue siendo una prioridad en nuestra agenda. Apostamos por políticas públicas que devuelvan dignidad y productividad al trabajo agrícola”, señaló Ocampo.

El dirigente estatal hizo un llamado a recordar la Revolución Mexicana no solo como una fecha en el calendario, sino como una guía moral para la acción política actual. “El mejor homenaje que podemos rendir a quienes dieron su vida por la justicia social es mantenernos firmes en nuestros principios. En el PRD Michoacán creemos en la democracia, en la libertad y en un México donde el poder sirva al pueblo, no a los intereses personales”, concluyó.