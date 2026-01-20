Zamora, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- La dirigencia estatal del PRD Michoacán acudió a la toma de posesión canónica de Monseñor Joel Ocampo Gorostieta como XI Obispo de la Diócesis de Zamora, en un marco de respeto institucional y reconocimiento al papel social que desempeñan las comunidades religiosas en la vida pública del estado. Con esta presencia, el partido refrenda su compromiso con el diálogo, la convivencia democrática, la justicia social y el respeto a la pluralidad religiosa.

Al respecto, el presidente estatal del PRD, Octavio Ocampo, felicitó a Monseñor Joel Ocampo Gorostieta por el inicio de su ministerio episcopal, “coincidimos en la importancia de sumar esfuerzos desde todos los ámbitos para la construcción de la paz, la reconciliación social y el bienestar de las familias michoacanas”, señaló.

Finalmente, el dirigente estatal subrayó que el PRD Michoacán es un partido laico que respeta todas las creencias y convicciones, y que la paz se construye con respeto y diálogo entre sociedad e instituciones. Desde esta convicción, el partido reiteró su disposición a impulsar una agenda que fortalezca el tejido social y contribuya a un Michoacán más justo y en paz.