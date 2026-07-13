Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- Ante las y los egresados que realizarán su servicio social en el área de la Odontología, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, señaló que seguirán contando con la casa de estudios durante esta etapa de su formación, al señalar que siguen siendo parte de la institución.

Durante el inicio del proceso de la asignación de campos clínicos de la Licenciatura como Cirujano Dentista perteneciente a la Facultad de Odontología, la rectora señaló que este día marca la historia de la vida de cada una y cada uno de los nicolaitas que iniciarán este nuevo ciclo.

Precisó que en la profesión que eligieron es vital hacer conciencia en la población sobre la importancia de la salud bucal y de la prevención, ya que un gran número de personas no asiste al dentista a menos que les duela alguna pieza dental o bien por cuestiones financieras, “yo creo que ahí es donde entra ese humanismo que nos tiene que representar allá afuera, independientemente del lugar donde ustedes vayan a elegir, siempre habrá una persona o una familia que estará necesitando de todas y de todos ustedes para que les brinden atención o algún consejo”.

Al respecto, los invitó a trabajar con ética, a ser amables, sensibles y a tener buen trato con sus pacientes, “a partir de este momento en cada clínica, en cada centro de salud y en cada comunidad, ustedes harán de ese espacio un espacio de aprendizaje, pero también un lugar en donde podrán transformar la vida de muchas personas”.

Ávila comentó ante las y los jóvenes, que es necesaria la actualización y la preparación continua, ya que la sociedad es dinámica, “todos los días hay nuevos tratamientos y nuevas tecnologías, que ustedes tendrán que seguir conociendo para poder atender bien a sus pacientes”.

Tras refrendar que el proceso de asignación de plazas del servicio social es totalmente transparente, la rectora deseó éxito a las y los nicolaitas en los espacios en donde brindarán atención a la población.

En su mensaje, la subdirectora de Enseñanza de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Eva Jennifer Villafán Vidales, indicó que como pasantes de servicio social se disponen a iniciar una de las etapas más significativas en su formación profesional, “hoy cierran un ciclo, el de aulas, el de los exámenes, los laboratorios de prácticas supervisadas y abren otro que es el ejercicio real de la odontología, donde la teoría se convierte en cuidado y el conocimiento en servicio a las personas”.

El servicio social, añadió, les dará algo que ningún libro les puede enseñar, el contacto directo con la realidad frente a un paciente que quizás nunca ha visitado un dentista, aprenderán la verdadera dimensión de la vocación, aprenderán que la odontología no se ejerce sólo con las manos sino con empatía, paciencia y con la escucha, aprenderán que cada consulta es también un acto humano y que detrás de cada boca hay una historia, una familia y una vida.

En su turno, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, reiteró que en el proceso de asignación de campos clínicos el único criterio que determina el orden de selección es el mérito académico que cada estudiante ha construido a lo largo de su carrera, “aquí no hay recomendaciones, preferencias, ni decisiones discrecionales, su lugar se lo han ganado ustedes con su trabajo, su disciplina y con sus resultados”.

Por su parte, la directora de la Facultad de Odontología, Karina Fernández Chávez, precisó que hoy están ante la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido en las aulas y clínicas de la dependencia, de continuar fortaleciendo sus habilidades y sobre todo de comprender el verdadero significado de servir a la sociedad, “ejerzan su profesión con calidad, ética y sensibilidad humana”.