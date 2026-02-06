Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026.– La Secretaría de Cultura de Michoacán invita al primer Festival de Danzas y las fiestas patronales de Nuevo Zirosto 2026, que se realizarán del 12 al 16 de febrero, en el marco del 74 aniversario de esta comunidad de la Meseta Purépecha y en honor a la Virgen de la Esperanza.

En representación de la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, el funcionario Adrián Armando Reyes Huante destacó que este encuentro forma parte del impulso institucional para fortalecer la vida cultural comunitaria, visibilizar las expresiones tradicionales de los pueblos originarios y descentralizar la oferta cultural en todo el estado.

Por su parte, la concejal de Cultura del municipio, Brenda Yoana García Estrada, explicó que el Festival de Danzas busca consolidarse como un espacio permanente para la transmisión de saberes a nuevas generaciones. Añadió que la programación incluirá presentaciones de danza tradicional, participación de cocineras de la región, venta de artesanías y diversas actividades culturales que proyectan el talento local.

Asimismo, el presidente del comité de fiestas, José Gerardo Quezada García, señaló que entre las actividades principales se contempla una cabalgata y el acompañamiento de bandas de viento durante las jornadas festivas.

Todas las actividades serán gratuitas y contarán con la participación de comunidades como Caltzontzin, Sicuicho, Charapan, Santa Ana Zirosto, Ahuirán, San Francisco Peribán, Corupo, Peribán y Zacán. Las presentaciones centrales se desarrollarán en el Auditorio Comunitario a partir de las 18:00 horas, con música, danza, teatro y gastronomía regional.