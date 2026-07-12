Morelia, Michoacán, 12 de julio de 2026.- El Parque Zoológico Benito Juárez se consolida como uno de los recintos de esta categoría más importantes de América Latina gracias a los resultados obtenidos en materia de conservación, reproducción y bienestar animal. En lo que va de la actual administración se han registrado 528 nacimientos de ejemplares pertenecientes a más de 35 especies, una cifra que refleja el compromiso y profesionalismo del equipo que diariamente trabaja por el cuidado de la fauna bajo resguardo.

Del total de nacimientos, 158 ejemplares de 35 especies se registraron en 2022; 126 animales de 17 especies en 2023; 68 especímenes de 25 especies durante 2024; 139 animales de 29 especies en 2025; y, en lo que va de 2026, ya suman 37 ejemplares de 18 especies. Con estas cifras se alcanza un total de 528 nacimientos. De esta forma, el Zoológico de Morelia se coloca entre los recintos con mayor índice de reproducción de fauna silvestre en América Latina, resultado de una estrategia integral enfocada en el bienestar animal.

El director del Parque Zoológico Benito Juárez, Julio César Medina Ávila, señaló que el bienestar de cada ejemplar ha sido una prioridad desde el inicio de la administración. Por ello, se han realizado importantes mejoras y acondicionamientos en albergues y recintos, se fortalecieron los programas de alimentación con dietas específicas para cada especie y se mantiene una estricta supervisión a cargo del personal médico veterinario que garantiza la atención preventiva y correctiva de todos los animales.

A estas acciones se suma el trabajo de especialistas en comportamiento y bienestar animal, quienes desarrollan estrategias de enriquecimiento ambiental, manejo y monitoreo que permiten estimular las conductas naturales de cada especie y favorecer su reproducción. Este trabajo multidisciplinario ha sido fundamental para alcanzar los resultados que hoy distinguen al zoológico, como los nacimientos de jirafa reticulada y de ejemplares en peligro de extinción, entre ellos ajolotes, guacamayas, así como antílopes addax y cimitarra.

El Zoológico de Morelia refrenda su compromiso con la conservación de la biodiversidad, consolidándose como un referente nacional e internacional en el manejo responsable de fauna silvestre. Cada nacimiento es el reflejo de la vocación y el trabajo incansable de médicos veterinarios, biólogos, cuidadores y todo el personal que, día con día, hace posible que este recinto sea un ejemplo de preservación de la fauna.