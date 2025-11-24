Morelia, Mich. – Lunes 24 de noviembre de 2025.- La mañana de este lunes, un grupo de normalistas vandalizó al menos tres vehículos en distintos puntos de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

Una de las unidades afectadas es un camión repartidor de agua Epura, pertenece a la empresa GEPP, al cual los individuos le poncharon los neumáticos. Lo mismo le ocurrió a un camión de la empresa Coca Cola y también a otro de la compañía de Mercado Libre.

Los hechos se registraron en la zona de las avenidas Periodismo y Siervo de la Nación, en las cercanías de los asentamientos Indeco, Tres Puentes y de las instalaciones de la SEE, está última localizada en la colonia Sentimientos de la Nación. Tras realizar los daños, los perpetradores se retiraron.