Morelia, Michoacán, 24 de agosto de 2025.- Michoacán está lleno de experiencias que han maravillado tanto al turismo nacional como al internacional, desde culturales, gastronómicas, artesanales, naturales hasta de aventura, bienestar y salud, las cuales seguro has disfrutado en más de una ocasión.

La revista México Desconocido realizará por segundo año consecutivo los premios “Lo Mejor de Michoacán”, y el estado necesita de tu ayuda para que postules tu mejor experiencia en “el alma de México”.

La nominación cierra mañana 25 de agosto; por lo que aún hay tiempo para participar en esta dinámica y mostrar la riqueza de los destinos, sabores y experiencias que hacen único al estado, recordó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En la votación digital pueden participar todos, desde los michoacanos hasta los turistas y visitantes que han llegado a la entidad para conocer las regiones, los sabores, los recintos y los Pueblos Mágicos michoacanos.

En esta primera fase, las postulaciones se pueden realizar en el siguiente link: https://f.mtr.cool/anfkdykzcb, recordó la Sectur.

Podrás elegir entre las 23 categorías abiertas, dentro de las que se encuentran: Mejor lugar para divertirse, Mejor cocinera tradicional, Mejor recinto para eventos mice, La mejor experiencia de turismo comunitario, La mejor experiencia guiada en un Pueblo Mágico, entre algunas más.

Lo único que se requiere es ingresar mediante el enlace arriba señalado, y colocar un nombre o alias, así como el correo electrónico en los campos solicitados, para posteriormente, continuar con el proceso y de esta manera, nominar la experiencia que más te guste de “el alma de México”.